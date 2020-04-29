أسبوع “أسود” في السويد.. أكبر عدد وفيات في القرن الـ21

2020/04/29 | 01:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرفت السويد “أسبوعا أسود” من حيث عدد الوفيات مطلع شهر أبريل الجاري، حيث وصل مجموع من فارقوا الحياة في 7 أيام إلى 2505.ووفقا للنسخة السويدية من صحيفة “لوكال” الأوروبية، فإن الأسبوع الذي بدأ في 6 أبريل وانتهى يوم 12 من الشهر ذاته، يعد أكثر أسبوع من حيث عدد من الوفيات عرفته السويد منذ بداية […]

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