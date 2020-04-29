2020/04/29 | 01:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال متهم بـ ’جريمة شرف’ بعد ساعات على فعلته في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 01:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم بـ ’جريمة شرف’ بعد ساعات على فعلته في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم بـ ’جريمة شرف’ بعد ساعات على فعلته في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).