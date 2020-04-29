فيديو وصور.. حرق مصارف في لبنان ومواجهات بين محتجين والشرطة

2020/04/29 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عاش مظلوما ومات مظلوما"، هكذا تصف فاطمة شقيقها فواز السمان الذي قتل برصاص الجيش اللبناني في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طرابلس شمالي البلاد مساء الاثنين. وتفجر غضب اللبنانيين إزاء تفاقم أسوأ أزمة اقتصادية في بلادهم، وترددت من جديد الهتافات المنادية بثورة تطالب هذه المرة بتوفير لقمة العيش لشعب سئم الصبر والانتظار.

وبينما يحذر الخبراء من انتفاضة جياع وشيكة، احتشد الكثيرون في ساحات وشوارع مناطق عديدة على رأسها طرابلس وبيروت، متحدّين خطر الإصابة وبفيروس كورونا المستجد القاتل حتى لا يقتلهم الجوع.

وفي حديث مع موقع الحرة، تحدثت فاطمة وهي ناشطة في الحراك الشعبي اللبناني، عن شقيقها الذي قالت إنه "كان أحد أبناء الحارات الفقيرة والمحرومة في طرابلس، عانى خلال حياته من الفقر والتشرد ونشأ في عائلة مفككة".

ورغم كل التحديات، تمكن بعد صراعات عديدة من فتح محل لإصلاح الدراجات النارية ثم تمكن من تكوين عائلة صغيرة.

لكن الأزمة الاقتصادية الطاحنة، نالت منه كغيره من اللبنانيين فما كان أمامه إلا أن ضم صوته إلى المتظاهرين.



وشارك في الاعتصامات والاحتجاجات للمطالبة بعيش كريم، والدفاع عن حقوقه وحقوق ابنته التي تبلغ أربعة أشهر ونصف، وحقوق ناسه.

فواز السمان شهيد الثورة 😭❤️ pic.twitter.com/PsHfq2OwYS— Revolution(dent)ist (@ichbinaliii) April 28, 2020

وقالت شقيقته "اليوم القدرة الشرائية انخفضت بشكل غير معقول، فمن الطبيعي أن يخرج المواطنون إلى الشوارع ليعبروا عن هذا الغضب إزاء السياسات المصرفية والسياسيات التي تتبعها الحكومة".

واتهمت "الحكومة الحالية بشن حرب على الناس"، مشيرة إلى أن المظاهرات ردة فعل شعبية على سياساتها.

وتابعت "اليوم أكثر من ثلاثة أرباع سكان طرابلس يعيشون في فقر مدقع، معظهم تحت خط الفقر، بالتالي يعانون يوميا من أجل توفير أبسط الحاجيات الاستهلاكية مثل حليب الأطفال".

وبحسب تقديرات رسمية، يرزح 45 في المئة من اللبنانيين حاليا تحت خط الفقر.



وخسر عشرات الآلاف مورد رزقهم أو جزءا من رواتبهم خلال الأشهر الستة الماضية، فيما أقفلت مجمعات تجارية وفنادق عريقة وشركات صغيرة ومتوسطة أبوابها.

وبلغ سعر صرف الليرة عتبة أربعة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية، فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتا على 1507 ليرات ما انعكس على القدرة الشرائية.

وتضاعفت أسعار الخضر والفواكه واللحوم، وارتفع سعر كيلوغرام الحامض مثلا من ألف ليرة الى أكثر من أربعة آلاف، وحفاضات الأطفال من 20 إلى 30 ألفا وكيلوغرام لحم البقر من 18 إلى 32 ألفا.

وقدر وزير الاقتصاد راوول نعمة نسبة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بـ55 في المئة.

شقيقة فواز قالت إن ما حدث الاثنين "هو أن الجيش اللبناني حاول بشكل غير قانوني أن يقمع المتظاهرين، فأطلق عليهم الرصاص الحي بينما يمنع استخدام غير القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي".

وتابعت أن الأجهزة الأمنية تعامل "الثوار" بشكل وحشي جدا، مشيرة إلى أن "الجيش الوطني تحول اليوم إلى حامي مصرف لبنان والمصارف".

غضب شعبي ضد مصارف لبنانوبعد إصابة أخيها برصاصة حية، فشلت الإسعافات الطبية في إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة في ساعات الفجر الأولى الثلاثاء. لكن "الأجهزة الأمنية تحفظت على استشهاده حتى حوالي الساعة التاسعة" كما قالت، وجرى ذلك "بقرار سياسي لكي لا يثور الشارع".

وأكدت أن الانتفاضة مستمرة "وأن مع كل عقبة ومع كل شهيد. هذا الشارع سيبقى النبض فيه مستمرا. واليوم مرحلة جديدة، الناس لن يردوا على العنف بالصمت والهدوء، اليوم الناس يقولون لا، والدليل ما حدث في طرابلس".



ووصفت أخاها بـ"شهيد المحرومين وشهيد الجوعى وشهيد المظلومين".

الجيش اللبناني أصدر بيانا أعرب فيه عن أسفه لسقوط قتيل في احتجاجات طرابلس، معلنا فتح تحقيق في الحادث. وجاء فيه "تعرب قيادة عن بالغ أسفها لسقوط شهيد خلال احتجاجات الأمس وتتقدم بأحر التعازي لذويه وتؤكد أنها فتحت تحقيقا بالحادث".

شقيقة القتيل قالت إن "لجنة الدفاع عن المتظاهرين ستتابع القضية بشكل رسمي وقانوني، وعلى هذا الأساس سنرى كيف ستأخذ الأمور مجراها".

وأكدت من جهة أخرى أن الصراع ليس ضد الجيش، وقالت "نحن ندعم الجيش ولم نرفع أبدا أي شعار ضده"، فالجيش "ابن المناطق المحرومة والفقيرة في لبنان.



هؤلاء من لم يكن لديهم خيارات التحقوا بالجيش لتأمين ضمان اجتماعي ومعاش تقاعد ومرتب ضئيل جدا وغير مقبول حتى". وكررت "لم ندع في أي مرة إلى استهداف الجيش أو أي جهة من القوات الأمنية".

وأردفت "لا نحرض على الجيش، من يحرض على الشعب هو المصرف.



المصرف يحرض الأجهزة الأمنية على الشعب"، مشددة "حربنا طبقية.



صراعنا طبقي.



نحن الطبقات المحرومة في وجه سياسات القوى السياسية بكل أركانها وبكل شركاتها هذه هي المعركة".

واتهمت المصارف بأنها "تعيش في تجاهل كامل ولا مبالاة إزاء صراعات الناس، وكأن ليس هناك مواطنون لم يعودوا قادرين على الصمود في ظل الوضع" الذي تشهده البلاد.

ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا بدأت ملامحه منذ العام الماضي، دفع بمئات آلاف اللبنانيين إلى الشوارع بشكل غير مسبوق في أكتوبر ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وفشلها في تحسين الوضع الاقتصادي.

وأطاحت التظاهرات الحكومة السابقة، فيما لم تتمكن الحكومة الجديدة منذ مطلع العام من اتخاذ أي إجراء يخفف معاناة المواطنين.

ويعد لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، مع ديون بقيمة 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170 في المئة من ناتجه المحلّي.

وخرجت أموال هائلة من مصارف البلاد رغم قيود مشددة على السحب بالعملة الخضراء والتحويلات.



وقال رئيس الحكومة غسان دياب، الجمعة، إن 5.7 مليارات دولار من الودائع خرجت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، غالبيتها إلى الخارج.



وتضاف إلى 2.3 مليار دولار تم تحويلها خلال آخر شهرين من عام 2019.

وتجددت، الثلاثاء، المواجهات بين محتجين ووحدات الجيش في طرابلس بعد تشييع السمان.

ورشق متظاهرون بعد ظهر الثلاثاء القوى العسكرية بحجارة اقتلعوا بعضها من أرصفة الشوارع، وحطموا واجهات خمسة مصارف وأضرموا النيران في عدد منها.



كما أحرقوا سيارتين لقوى الأمن.



ورد الجيش بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة لتفريقهم.

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