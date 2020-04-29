بوغبا على أعتاب يوفنتوس في صفقة تبادلية

2020/04/29 | 01:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم الفرنسي، بوب بوغبا لاعب مانشستر يونايتد اقترب من العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس.

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