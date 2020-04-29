مصدر امني لـ”العهد نيوز”: عمليات صلاح الدين تتصدى لتعرض داعشي

2020/04/29 | 01:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، بصد تعرض لعصابات داعش الارهابية، في محافظة صلاح الدين وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “فوج المغاوير الثاني التابع لقيادة عمليات صلاح الدين تصدى لتعرض من قبل عصابات داعش الارهابية جنوب قرية مبارك الفرحان”.

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