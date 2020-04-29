خاص لـ”العهد نيوز”.. شاب يقتل شقيقته في ذي قار “غسلا للعار”

2020/04/29 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، بأن شاب اقدم على قتل شقيقته في محافظة ذي قار “غسلا للعار”.وقال المصدر في حديث لـ”العهد يوز” اليوم الاربعاء، ان ” شاب اقدم على قتل شقيقته الثلاثينية رميا بالرصاص (غسلا للعار) بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار”.واضاف المصدر ان “الجاني تم اعتقاله من قبل القوات الأمنية وهو قيد التحقيق حاليا”.

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