الكهرباء: حادث ارهابي ادى الى انفصال خطوط الامين شرق بغداد

2020/04/29 | 01:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، انفصال خطوط الامين شرق بغداد بسبب حادث ارهابي.

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