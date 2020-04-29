2020/04/29 | 01:49 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب للمربد: اجتماع لكتل شيعية مع الكاظمي رفض فيه التفاوض مع الاقليم مالم يدفع 128 مليار دولار للحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 01:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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