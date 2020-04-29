الكهرباء تصدر بيانا حول تعرض خطوطها لعمل ارهابي

2020/04/29 | 01:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الكهرباء اليوم الاربعاء، توضيحا بشان تعرض خطوطها لعمل ارهابي اثر على توزير التيار في بعض مناطق العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “في تمام الساعة ٢٣:١٢ من مساء الثلاثاء ٢٨ نيسان ٢٠٢٠ انفصلت خطوط الأمين / شرق بغداد ٤٠٠ ك ڤ بسبب حادث إرهابي أدى إلى سقوط برجين […]

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