أميركا.. عدد وفيات كورونا يتخطى حصيلة حرب فيتنام

2020/04/29 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، أعداد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا على مدى عقدين في حرب فيتنام، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وقد حصدت حرب فيتنام التي وقعت بين عامي (1955 و1975) أرواح 58 ألفاً و220 عسكرياً أميركياً، بحسب الحصيلة الرسمية لدائرة الأرشيف الوطني.

بينما حصد وباء كوفيد-19 لغاية مساء الثلاثاء، في الولايات المتحدة، أرواح 58 ألفاً و365 مصاباً بفيروس كورونا المستجد، وفقاً للجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس الفتاك.

وتجاوزت الولايات المتحدة عتبة مليون إصابة بكوفيد-19، أي نحو ثلث الحصيلة المسجلة عالميا، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

ومنذ أواخر مارس، تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات بكوفيد-19.



وكانت حصيلة المصابين بالفيروس على الأراضي الأميركية بلغت 500 ألف شخص قبل أقل من ثلاثة أسابيع وتحديدا في 10 أبريل.

كذلك تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات جراء الفيروس، مع أكثر من 57200 وفاة.

وبؤرة الوباء في نيويورك، حيث سجلت ثلث إصابات البلاد.

وبعد الولايات المتحدة، تسجل اسبانيا أكبر عدد من الحالات مع 210 ألف إصابة تليها إيطاليا وفرنسا.

وسجلت في أوروبا، جتى الثلاثاء، أكثر من 1,4 مليون حالة بحسب تعداد لفرانس برس.

وبررت الولايات المتحدة العدد الكبير من الحالات، بسياسة زيادة فحوص كشف الاصابة، مع أكثر من 5,6 مليون فحص بحسب جامعة جونز هوبكنز.

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