كيف تتناول الحلويات الرمضانية دون زيادة الوزن؟

2020/04/29 | 02:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكاد لا يخلو أي منزل من الحلويات الرمضانية الشرقية، ونظرا لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية تتسبب في زيادة الوزن، ولكن كيف يمكننا تناول الحلويات الرمضانية دون زيادة الوزن؟ تُجيب هذا السؤال الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية قائلة: يجب الحرص على تناول الحلويات الرمضانية باعتدال، واتباع ما يلي بحسب ما نقلت “مصراوي”: […]

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