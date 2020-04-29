اتهام رامز جلال بالتحريض على البلطجة

2020/04/29 | 02:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم محام ببلاغ للنائب العام المصري ضد الفنان رامز جلال، مقدم برنامج “رامز مجنون رسمي”، لـ”تحريضه على العنف والبلطجة والتنمر”.وقال مقدم البلاغ: “في شهر رمضان المبارك وعلى شاشة إحدى القنوات الفضائية يقدم المبلغ ضده برنامج يسمى رامز مجنون رسمي، وهو برنامج يسيء للقناة التي تبثه، ويسيء للمهنة والحرفية والموهبة والمهارات الفنية، لأنه لا يرتكز […]

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