بلاغات عاجلة ضد محمد رمضان

2020/04/29 | 02:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم محاميان مصريان، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، اتهماه فيه بالتطاول على رموز الدولة بعد تمزيقه جواز السفر المصري بالحلقة الأولى من مسلسله الجديد “البرنس”.وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل مشهدا جمع الفنان محمد رمضان، والفنان عبد العزيز مخيون، مزق فيه رمضان جواز السفر المصري وألقاه على الأرض، وهو ما أثار غضب […]

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