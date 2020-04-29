دلائل تتهم برنامج رامز جلال بالفبركة

2020/04/29 | 02:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار برنامج “رامز مجنون رسمى” الذى يقدمه الفنان رامز جلال حالة من الجدل الواسع خاصة حول حقيقة المقلب الذى يتعرض له الضيف إلا أن هناك بعض الدلائل التى تؤكد فبركة البرنامج.ولعل من أبرز هذه الدلائل التي رصدها الجمهور، ونشرتها “صدى البلد” استخدام الفنانة غادة عادل لحذاء مقاوم للماء خاصة ان رامز يستخدم الماء فى […]

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