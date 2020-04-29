كيف يكشف لون وشكل الشفاه مشاكلك الصحية؟

2020/04/29 | 02:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤثر البيئات الخارجية المختلفة على الجلد بشكل خطير، وخاصة الشفاه، ولكن ينبغي الأخذ في الاعتبار أن لون الشفاه يعطيك نظرة ثاقبة عن ما يحدث في جسمك، إذ تظهر العلامة الأولى لأي مرض في الغالب عليها.وفي حال تغير لون شفتيك فيخبرك جسمك بأن شيئا ما خطأ..وفيما يلي مجموعة من التغييرات التي تكشفها شفتيك كما […]

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