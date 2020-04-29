أطعمة تسبب العطش بطريقة لن تتوقعها

2020/04/29 | 02:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا زال شهر الصيام يأتي في أيام مرتفعة الحرارة إلى حد كبير؛ حيث حل رمضان هذا العام خلال شهر أبريل الجاري وهو بداية فصل الربيع.ويخشى الصائمون في شهر رمضان كثيراً من العطش في فصل الصيف أكثر من خشيتهم من الجوع.موقع “أم أس أن” العربي أعد تقريراً في الصيف الماضي عن بعض الأطعمة والمشروبات […]

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