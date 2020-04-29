شاهد : قرية مصرية تزف ممرضة كانت بالحجر

2020/04/29 | 02:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت قرية كفر أبو ناصر في محافظة الدقهلية بمصر، ممرضة بمعهد الأورام القومي بالطبل والمزمار، عقب خروجها من المستشفى بعد 14 يوما من الحجر الصحي، وشفائها من فيروس كورونا.وأعد أهالي القرية حصانا امتطته الممرضة صابرين ناجي الدسوقي، وعلى أنغام المزمار والطبل تجولت في عدد من شوارع قريتها، وسط حالة من الفرح والسرور بعودتها.[…]

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