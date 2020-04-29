أفضل وقت لتناول وجبة السحور علميا

2020/04/29 | 02:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل أذان الفجر بدقائق يبدأ كثيرون في تناول وجبة السحور، ثم يخلدون إلى النوم، وهم لا يدركون أن هذه العادة قد تسبب لهم مشاكل صحية كبيرة.ونقلت “مصراوي” عن الدكتور حازم المصري، أخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة، إن وجبة السحور ضرورية للغاية، لأنها تمد الجسم بكل المواد الغذائية التي يحتاج إليها خلال […]

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