6 طرق مفيدة للاستيقاظ في سحور رمضان

2020/04/29 | 02:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الكثير من الناس صعوبة كبيرة في الاستيقاظ قبل صلاة الفجر، لتناول وجبة السحور، التي يعتمد عليها الجسم خلال ساعات الصيام في شهر رمضان.ويكون ذلك ناتجا عن عدم انتظام النوم أو التكاسل أو لعدم التعود على الاستيقاظ في هذا الموعد، لكن هناك بعض الطرق التي يمكن اتباعها لتصبح عملية الاستيقاظ من أجل تناول السحور […]

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