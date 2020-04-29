مرصد الإفتاء المصري يعلق على مسلسل الاختيار

2020/04/29 | 02:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مسلسل “الاختيار” أحبط سنوات “من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية”.وأوضح المرصد في بيان له: “النجاح الباهر والانتشار الواسع لمسلسل “الاختيار” الذي يجسد ملحمة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، قد أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية وهدم كافة […]

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