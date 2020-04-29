الكهرباء تعلن انفصال خطوط الامين شرق بغداد اثر حادث إرهابي

2020/04/29 | 02:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، الاربعاء، فقدان 1500 ميغاواط بسبب سقوط برجين اثر حادث ارهابي قرب قرية جواد ...





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