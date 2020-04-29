بومبيو قلق من إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

2020/04/29 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميشال غندور - واشنطن

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، الثلاثاء، عن قلق الولايات المتحدة إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الإعلان عن الحكم الذاتي.

وقال بومبيو في بيان إن مثل هذه الإجراءات "الأحادية الجانب تفاقم عدم الاستقرار في اليمن"، كما أنها غير مساعدة في وقت أن البلاد مهددة بوباء كورونا.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات "تهدد كذلك جهود الموفد الأممي الخاص إلى اليمن لإحياء المفاوضات السياسية" بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.

ودعا بومبيو المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية للعودة إلى الانخراط في العملية السياسية، التي وفرها اتفاق الرياض.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الذي تدعمه الإمارات، قد أعلن، السبت، فرض حالة الطوارئ في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى، كما أعلن عزمه على السيطرة على الميناء والمطار والبنك المركزي ومناطق حكومية أخرى في جنوبي اليمن.

والثلاثاء، جددت المملكة العربية السعودية، تمسكها التام بـ"اتفاق الرياض"، الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي بين الانفصاليين الجنوبيين والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وشددت المملكة على ضرورة عودة الأوضاع في جنوب اليمن إلى ما قبل إعلان الانفصاليين الإدارة الذاتية.

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المقربين من إيران، وقوات موالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، منذ أن سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل أكثر من أربع سنوات.

لكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين، فالقوات التي يفترض أنها موالية للحكومة في الجنوب حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال.



وكان الجنوب دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 1990.

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