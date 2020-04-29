واشنطن تدعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا

2020/04/29 | 02:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى وقف إطلاق النار في سوريا.

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