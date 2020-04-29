العبادي يحذر من

2020/04/29 | 02:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريررجح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، نجاح مصطفى الكاظمي في مهمة تشكيل الحكومة، فيما حذر من "دمار" الحشد الشعبي نتيجة "الصراعات".

دعا العبادي إلى استغلال انشغال العالم بالوباء لتشكيل الحكومة بعيدًا عن الضغوطات

وقال العبادي في تصريحات متلفزة، إن "سوء اتخاذ القرارات من قبل القادة السياسيين في فترات معينة، أعطى فرصة لتحول بغداد إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية"، مبينًا أن "الضغط الخارجي في الوقت الراهن أقل بكثير من السابق، لا سيما في موضوع تشكيل الحكومة، بسبب انشغال العالم بالوباء".

فرصة ذهبية!

ورأى العبادي، أن "الفرض الآن ذهبية للكتل السياسية لتشكيل الحكومة من دون تدخلات خارجية"، موضحًا أن "رئيس الوزراء المكلف شخص مهني وناجح في عمله، لاسيما بعد تسنمه منصب مدير جهاز المخابرات في عام 2015".

وأضاف رئيس الوزراء السابق، أن "المحاصصة كانت هي السائدة في تلك الفترة، وصراع حزبي ومكوناتي، إلا أنه (العبادي) تمكن من تنصيبه مديرًا للجهاز بالوكالة"، مشيرًا إلى أن "الكاظمي يواصل مشاوراته مع الكتل السياسية وعرض كابينته الوزارية عليهم بالتساوي، ليس لكتلة على حساب أخرى".

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وأوضح، أن "العملية الانتخابية تقتضي أن تقوم الكتل بتشكيل الحكومة"، مؤكدًا أن "النظام الانتخابي في العراق لا يعترف بالكتلة الأكبر وإنما يخول مجموعة الكتل التي تشكل أكثرية بتشكيل الحكومة".

الكاظمي..



مهمة مؤقتة

كما قال العبادي، إن "اتفاق الكتل على عدم ترشيح رئيس الوزراء إلى الانتخابات القادمة يهدف إلى الحد من الشكوك بشأن التلاعب بنتائج الانتخابات، أو استخدام المال العام لأغراض الدعاية الانتخابية من قبل رئيس الوزراء، خاصة وأن مهمة الحكومة المؤقتة هو التمهيد إلى انتخابات مبكرة".

وأكد العبادي، أن "الكاظمي تعهد بأن يكون رئيسًا لحكومة انتقالية، ولا ينوي تشكيل حزب أو خط سياسي معين"، لافتًا إلى أن "الكاظمي أكمل كابينته الوزارية ودقق الأسماء فيها في السجل الجنائي وإجراءات المسالة والعدالة".

الحشد..



والصراع!

وبشأن الحشد الشعبي، قال العبادي، إن "هناك صراعًا سياسيًا داخل مؤسسة الحشد"، محذرًا من "انعكاس الصراع على المنظومة العسكرية للحشد".

دعا العبادي إلى إصلاحات داخل منظومة الحشد الشعبي

وأضاف، "اخشى من تدمير مؤسسة الحشد بسبب الصراع السياسي"، متهمًا جهات لم يسمها بـ"الانضمام إلى الحشد الشعبي من أجل المنفعة المالية والسياسية".

ودعا العبادي، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إلى "إجراء إصلاحات داخل هيئة الحشد الشعبي من أجل الحفاظ عليها".

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