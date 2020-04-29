2020/04/29 | 02:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. اعفاءات بالجملة في مديرية تربية الديوانية تشمل مدراء أقسام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 02:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. اعفاءات بالجملة في مديرية تربية الديوانية تشمل مدراء أقسام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. اعفاءات بالجملة في مديرية تربية الديوانية تشمل مدراء أقسام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).