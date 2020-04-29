يوميات الحجر (14) وجها لوجه - الجزء 4 - حكيمة لعلا

2020/04/29 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكيمة_لعلا إن هاته الثقافة المجتمعية المغربية تمارس نوعا من الضبط الاجتماعي على تصرفات وعلاقات الأفراد في الفضاء العام، أول ملاحظة بخصوص تواجد الفرد المغربي في الفضاء هو نوع من الانتشار الجسدي والصوتي، فهو لا يراعي تواجد الآخر إن كان ماشيا على الأقدام أو أثناء قيادة سيارته.



فهو يمارس نفس السلوكيات إن كان في محل تجاري أو حين تبضعه في دكان الحي.



يقطع الطريق حسب رغباته بشكل عمودي أو أفقي.



فهو لا ينحاز جانب ......





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