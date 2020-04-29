2020/04/29 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_احمد_التميمي تعمل تقنية الجيل الخامس (5G)، على نظام الطيف الكهرومغناطيسي عالي التردد، الذي يدعم كل أطياف موجات الاتصالات السابقة، وفكرة هذا الجيل تقوم على "أنترنت الاشياء"، من خلال ربط عقل الانسان بالذكاء الاصطناعي، الذي يشمل كافة الاجهزة المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك الاجهزة الخلوية والآلات الصناعية، والسيارات ذاتية القيادة، وسماعات الرأس، والروبوتات، وحتى الطائرات، والبنوك المصرفية وكل شيء داخل المنزل، الى ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو أثر الجيل الخامس (5G) - عبدالله احمد التميمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو أثر الجيل الخامس (5G) - عبدالله احمد التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).