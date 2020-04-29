أيهما توفيق الحكيم؟! - توفيق أبو شومر

2020/04/29 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر ما أزال أذكرُ عندما طُبع كتاب (حماري الحكيم) للأديب الساخر، توفيق الحكيم، في طبعة جديدة، وضعتْ مجلةُ، روز اليوسف صورةَ غلاف الكتاب على إحدى الصفحات، وكانت الصورة، تجمع توفيق الحكيم مع حماره (الحكيم)، طلب محررُ الصحيفةُ من كبار الكُتابِ أن يُعلقوا على الغلاف! قال الشاعر والأديب، كامل الشناوي: "هذا إعلانٌ مدفوعُ الأجرِ لكتاب، حماري الحكيم!" أما عباس محمود العقاد فكتب ساخرا: "يا حمارةَ الحكيم اذهبي إ ......





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