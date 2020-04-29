هبوط الخام الأمريكي وسط نقص في طاقة التخزين

2020/04/29 | 03:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت أسعار الخام الأمريكي جلسة التداول، منخفضة حوالي ثلاثة في المئة بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام لم ترتفع بالقدر الذي كان متوقعا بالنظر إلى نقص في طاقة التخزين.

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