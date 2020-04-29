هل يجتاز الكاظمي جدار المهمة الصعبة بنجاح؟

2020/04/29 | 06:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفي الكاظمي من حسم ملف كابينته الوزاريه وتقديمها للبرلمان بعد عقده جولات عديده من المفاوضات مع جميع الاقطاب السيا...

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