كوريا الجنوبية تصدر توضيحا بشأن تعاونها مع بيونغ يانغ

2020/04/29 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن "لغته النقدية" في تقرير حول تعامل الصين مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتضليلها للمجتمع الدولي، نزولا عند رغبة بكين و"وعيدها" بمراجعة علاقاتها التجارية مع دول الاتحاد.هذا التراجع قرأه متابعون على أنه "رضوخ" غير مبرر من الاتحاد الأوروبي لبكين التي لا تسيطر على الأسواق الأوروبية بالقدر الذي يجعل دول الاتحاد "تنبطح" بهذا الشكل، وفق ما نقلته مجلة "فورين بوليسي".

يذكر أن الصين مارست ضغوطا على بعض الدول الأوروبية في أكثر من مناسبة.



ففي وقت سابق من هذه السنة، هددت السفارة الصينية في براغ بالانتقام من الشركات التشيكية إذا زار مشرّع بارز تايوان، التي تعتبرها بكين مقاطعة تابعة لها.

وفي مناسبة أخرى، أشار السفير الصيني في ألمانيا إلى أن ضررا قد يلحق بصناعة السيارات الألمانية في الصين، إذا استبعدت برلين -بسبب مخاوف أمنية- شركة هواوي الصينية من شبكات الجيل الخامس.

هذه أمثلة قد تبرر "استسلام" أوروبا لمطالب الصين السياسية، بالإضافة إلى مكانة الصين الاقتصادية، التي ورغم التباطؤ الأخير ومستويات الدين غير المسبوقة، لا تزال (الصين) تمثل أكثر من ربع النمو الاقتصادي العالمي من 2013 إلى 2018، ومن المستحيل على الشركات العالمية تجاهل سوقها المتنامي.

لكن متابعين قالوا لفورين بوليس، إن ذلك لا يمكن أن يكون سببا في شراء مواقف دول الاتحاد الأوروبي "لأن الواقع لا يشير إلى أي نوع من التحكم الذي تستطيع بكين أن تمارسه على الدول الأوروبية".

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فيل هوغان، أنه حتى قبل جائحة كورونا، لم تسفر المفاوضات مع بكين عن "تقدم ملموس ولو ضئيل في وصول الشركات الأوروبية إلى الأسواق الصينية".

فورين بوليسي نقلت عن خبراء قواهم إن صانعي السياسات الأوروبية "أساؤوا" فهم أهمية التجارة مع الصين، وأن تبعية أوروبا الاقتصادية للصين مجرد أسطورة. فالصين تمثل 5.5 في المئة فقط من إجمالي التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2018.

وكما يشير محللون في معهد ميركاتور لدراسات الصين في برلين، فإن دراسة معمقة للأرقام تؤكد أن " أهم شريك تجاري لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو الاتحاد الأوروبي نفسه".

يذكر أن ما يقرب من ثلثي إجمالي التجارة في المتوسط لكل دولة في الاتحاد "إنما هي مع شريك آخر من الاتحاد نفسه" ، حيث يساعد القرب الجغرافي والمعرفة التجارية والثقافية والسوق الموحدة والاتحاد الجمركي على دفع المعاملات التجارية إلى الأمام.

ويلفت متابعون لتطورات العلاقات السياسية والاستراتيجيات الدولية أن جائحة كورونا أظهرت أن الاعتماد على الإنتاج الخارجي يمكن أن يكون خطيراً في أوقات الأزمات.

وتسببت عمليات الإغلاق في توقف العديد من الصناعات، وظلت الدول الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات عرضة للتأثر بسبب الاعتماد المفرط على منتجات وسيطة صينية معينة في الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والمستحضرات الصيدلانية.

وبينما يواجه الاتحاد الأوروبي التحدي الهائل المتمثل في التعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن الفيروس التاجي، فإن الضغط على أوروبا للاستسلام للإملاءات السياسية الصينية بشأن هواوي وتايوان والمصالح الوطنية الأخرى في الخارج قد يزداد.

صناع السياسة الأوروبيون بحاجة إلى الاعتراف بأن لديهم مساحة أكبر للمناورة مع بكين مما يعتقدون.

إن جميع دول العالم تأثرت بفيروس كورونا، بما فيها الصين التي ستضطر لمواجهة التباطؤ في اقتصادها بالبحث عن فرص النمو خلال الركود العالمي المرتقب، وهو ما سيحتم عليها المحافظة على مكانتها التجارية والاستثمارية في السوق المشتركة الضخمة للاتحاد الأوروبي.

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