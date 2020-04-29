لبنان: عادت حليمة إلى عادتها القديمة - جلبير الأشقر

2020/04/29 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر يبذل الطاقم السياسي الفاسد المتحكّم بمصير لبنان قصارى جهده للتنصّل من مسؤوليته الجماعية في انهيار اقتصاد البلد والإفقار المتسارع والهائل الذي ألمّ بسكّانه.



ولا تني الأزمة تتفاقم، فالاقتصاد اللبناني لم يعد واقفاً على شفير الهاوية، بل قفز فيها بلا مظلّة قبل عدّة شهور وباتت لحظة تحطّمه على الحضيض تقترب بسرعة متعاظمة.



كانت بوادر الأزمة قد بدأت تظهر بكل وضوح قبل سنتين، ومنذ سنتين وتحذيرات الخبراء م ......





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