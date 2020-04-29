عقب عزاء الهارثة.. البصرة تفيق على 40 إصابة بفيروس كورونا

2020/04/29 | 08:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر طبي عن تمكن مفارز المسح الصحية في محافظة البصرة، من تسجيل اكثر من 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا اغلبهم لملامسين لمرضى سابقين.ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل 39 اصابة في منطقة الهارثة الواقعة شمال المحافظة، اغلبهم لأشخاص شاركوا بمجلس عزاء.وابلغ المصدر شفق نيوز، أن "فرق المسح الميداني الصحية سجلت حالات اصابات موجبة جديدة لملامسين لمرضى مصابين بوباء كورونا تجاوزت اعدادها الـ40، تنوعت بين مركز المحافظة وشمال البصرة.وسجلت البصرة تزايدا ملحوظاً باعداد الإصابات المرتطبة بفيروس كورونا، وترجع خلية الازمة المحلية ذلك الى كسر حظر التجوال من قبل المواطنين، بالإضافة الى المشاركة بمجالس عزاء.وفي هذه الاثناء قال رئيس خلية الازمة في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني في حديث ورد لشفق نيوز، ان خلية الازمة حريصة على متابعة الوضع الصحي في المحافظة بالتنسيق مع صحة البصرة والاطباء، مستغربا في الوقت نفسه من نشر بعض الفديوهات التي يتهم بها بعض المواطنين خليته بالتقصير.واوضح أن الموجودين في الحجر الصحي هم اغلبهم ملامسين لمصابين بفيروس كورونا.واضاف "ليس لديه اي عداء مع اي مواطن بصري وخصوصا في مناطق بني مالك شمال المحافظة حيث استغربنا من نشر فديو من قبل بعض المواطنين ويتهمون به المحافظ ووزارة الصحة يقولون انهم ابرياء حسب ما تم تداوله في الفديو، مؤكدا ان المصابين هم ليسوا متهمين كما ادعوا في الفديو حتى يتحدثوا بهذا الاسلوب وانما هم موجودون للعلاج وحمايتهم وحماية الكثير من الناس.واوضح ان هناك اطباء مختصين وفحصوصات هم من يقومون بالتشخصيص وهدفنا ليس اذية الناس كما تحدث البعض في الفديوهات وربما الملامسين يرون انفسهم انهم بخير لكنهم ملامسين لمصابين واذا تركناهم فان الاصابة ستنتقل الى العشرات وربما سيكون الموضوع كما انتشر في باقي الدول.

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