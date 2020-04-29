البعض يأكلونها والعة التحولات في بنية الرأسمالية المصرية ( 3 ) سلوكيات الطبقة - إلهامي الميرغني

2020/04/29 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إلهامي_الميرغني تعددت الدراسات التي اهتمت ببنية الرأسمالية المصرية وعلاقاتها العائلية .وفي عام 1986 صدرت دراسة هامة للباحثة سامية سعيد إمام بعنوان " من يملك مصر - دراسة تحليلية للأصول الاجتماعية لنخبة الانفتاح الاقتصادي في المجتمع المصري 1974- 1980" ومنذ الثمانينات جرت في النهر مياه كثيرة احتاجات لرؤية جديدة لتكوين الطبقة وعلاقتها.تطورت أدوات الرصد والتحليل تطورات كبري منذ الثمانينات وفي عام 2017 بدأ موقع ......





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