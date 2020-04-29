الحلقة الثامنة/حملات القمع والتعذيب والاعتقالات - عبد جاسم الساعدي

2020/04/29 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_جاسم_الساعدي جرى اعتقال عشرات العمال من الشركة ومن بيوتهم.



وتوفي الرضيع ابن العامل فاضل حبيب في سريره.



عند حملة التفتيش.



امتلأ مركز شرطة المسبح بهم وبإشراف الجلادين صلاح عمر العلي وفهد جواد الميرة أمر معسكر الرشيد.



مارسوا كل أساليب التعذيب الوحشية منها ربط أعضاء الذكورية بخيط ويسحبونهم في غرف الاعتقال .وكان من نصيبي أن أنقل إلى معتقل الأمن العامة/،،،الانفرادي.



زارني في المساء ضابط الأمن زمي ......





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