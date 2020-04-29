2020/04/29 | 08:15 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العربية: مسؤول أمريكي يرحب بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار باليمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 08:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العربية: مسؤول أمريكي يرحب بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار باليمن) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العربية: مسؤول أمريكي يرحب بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار باليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).