2020/04/29 | 08:32 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفو عقود شركة ابن ماجد الحكومية في البصرة يشكون تأخر رواتبهم منذ 3 اشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 08:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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