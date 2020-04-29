الكاظمي وقع على المنهاج الحكومي وسيرسله الليلة

2020/04/29 | 08:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، ان رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، وقع على المنهاج الحكومي لكابينته الوزارية....

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