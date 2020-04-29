2020/04/29 | 08:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع حلول شهر رمضان المبارك ضيفاً على المسلمين تبرز معه شخصية مألوفة لدى العراقيين تجوب الأزقة في ليالي رمضان مرددة بعض الجمل، إنه "المسحرجي" باللغة ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالصور.. تقليد رمضاني سنوي في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالصور.. تقليد رمضاني سنوي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).