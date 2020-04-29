2020/04/29 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الابعاء، ان بعض الكتل السياسية مازال موقفها غير واضح تجاه حكومة الكاظمي ولم تحسم امرها بقبول او رفض هذه الحكومة، لافتا الى ان حوارات الساعات الاخيرة ستكون حاسمة لتمرير الحكومة او عدمها.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “بعض الكتل تسعى للمكاسب وحوارات الساعات الاخيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي: بعض الكتل لم تحسم موقفها والجميع ينتظر حوارات الساعات الاخيرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتلاوي: بعض الكتل لم تحسم موقفها والجميع ينتظر حوارات الساعات الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).