لماذا تم ايقاف جوجل كروم الجديد

2020/04/29 | 08:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت جوجل أنها أوقفت مؤقتًا إصدار تحديثات متصفح (جوجل كروم) Google Chrome الجديدة لضمان تجربة مستقرة، مع اتجاه الكثير من الأشخاص حول العالم للعمل من المنزل.وقد أدى ذلك إلى تأخير إصدار Chrome 81، وبالتالي أصبح إصدار Chrome 80 هو أحدث إصدار متاح للمستخدمين حاليًا، ولكن جوجل أعلنت أمس أنها سوف تستأنف […]

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