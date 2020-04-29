المانيا تسجل 1304 إصابة جديدة و202 وفاة بكورونا

2020/04/29 | 08:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الاربعاء، تسجيل1304 إصابة جديدة بفيروس كورونا و202 وفاة خلال 24 ساعة.

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