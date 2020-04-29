السورجي: الاحزاب تمتلك الحق الشرعي بالمشاركة في ادارة البلد

2020/04/29 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الاربعاء، ان الاحزاب التي حصلت على اصوات الشعب من تمتلك الصفة الشرعية للمشاركة بالحكومة وادارة البلد، لافتا الى ان الاتحاد الوطني لايهمه مشاركة شخصيات من داخله بالكابينة الوزارية بقدر مايتم اختيار الاشخاص بالتشاور معه.وقال السورجي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الشعب صوت للشخصيات التابعة […]

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