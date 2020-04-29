2020/04/29 | 09:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، الاربعاء، ان الخروج من الازمة المالية الراهنة مرهون بتحويل جميع المشاريع الى الاتفاقية الصينية، لافتا الى ان الموازنة يجب ان توفر المال اللازم للرواتب لتلافي حدوث تظاهرات جديدة قد تدخل البلد بأزمة اخرى.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق بامكانه الاستفادة من الاحتياطي النقدي البالغ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي: الخروج من الازمة مرهون بتحويل جميع المشاريع الى الاتفاقية الصينية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي: الخروج من الازمة مرهون بتحويل جميع المشاريع الى الاتفاقية الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).