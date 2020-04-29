2020/04/29 | 09:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي يتحدث عن أسباب منع الكاظمي من الترشح للانتخابات المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 09:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يتحدث عن أسباب منع الكاظمي من الترشح للانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يتحدث عن أسباب منع الكاظمي من الترشح للانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).