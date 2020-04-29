بصريون يلجأون للدراجات الهوائية لكسر حظر تجوال كورونا

2020/04/29 | 09:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لجأ بصريون جنوبي العراق، الى قيادة الدراجات الهوائية هربا من ملاحقة السلطات الامنية لكاسري حظر التجوال الصحي والخاص بمنع انتشار فيروس كورونا.وسجلت البصرة تزايدا ملحوظاً باعداد الإصابات المرتطبة بفيروس كورونا، وترجع خلية الازمة المحلية ذلك الى كسر حظر التجوال من قبل المواطنين، بالإضافة الى المشاركة بمجالس عزاء.ويقول مراسل شفق نيوز في محافظة البصرة، ان بعض المواطنين عمدوا الى قيادة الدراجات الهوائية كاسلوب مبتكر للهروب من السيطرات الخاصة بتطبيق حظر التجوال الصحي.ويقول فلاح الموسوي من اهالي منطقة الجمهورية ان اسعار الدراجات الهوائية قد ارتفعت نتيجة تزايد طلب الشراء عليها في البصرة واغلب الذين يقومون بشرائها للاسف الشديد يهربون من السيطرات الامنية الموجودة لا بل ان القوات الامنية انشغلت عنهم وركزت على المركبات التي تتجول في بعض المناطق والتقاطعات في مركز المحافظة واقضيتها نواحيها، مطالبا الجهات الامنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.وكان مصدر طبي كشف لشفق نيوز عن تسجيل اكثر من 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا اغلبهم لملامسين لمرضى سابقين في محافظة البصرة.ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل 39 اصابة في منطقة الهارثة الواقعة شمال المحافظة، اغلبهم لأشخاص شاركوا بمجلس عزاء.وفي هذه الاثناء قال رئيس خلية الازمة في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني في حديث ورد لشفق نيوز، ان خلية الازمة حريصة على متابعة الوضع الصحي في المحافظة بالتنسيق مع صحة البصرة والاطباء، مستغربا في الوقت نفسه من نشر بعض الفديوهات التي يتهم بها بعض المواطنين خليته بالتقصير.واوضح أن الموجودين في الحجر الصحي هم اغلبهم ملامسين لمصابين بفيروس كورونا.واضاف "ليس لديه اي عداء مع اي مواطن بصري وخصوصا في مناطق بني مالك شمال المحافظة حيث استغربنا من نشر فديو من قبل بعض المواطنين ويتهمون به المحافظ ووزارة الصحة يقولون انهم ابرياء حسب ما تم تداوله في الفديو، مؤكدا ان المصابين هم ليسوا متهمين كما ادعوا في الفديو حتى يتحدثوا بهذا الاسلوب وانما هم موجودون للعلاج وحمايتهم وحماية الكثير من الناس.واوضح ان هناك اطباء مختصين وفحصوصات هم من يقومون بالتشخصيص وهدفنا ليس اذية الناس كما تحدث البعض في الفديوهات وربما الملامسين يرون انفسهم انهم بخير لكنهم ملامسين لمصابين واذا تركناهم فان الاصابة ستنتقل الى العشرات وربما سيكون الموضوع كما انتشر في باقي الدول.

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