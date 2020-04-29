الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة الكترونيا

2020/04/29 | 09:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء (29 نيسان 2020)، عن صرف رواتب موظفي بعض دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغد...





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