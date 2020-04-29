وصول جثمان مغترب كوردي توفي بكورونا الى مطار اربيل ليوارى الثرى بكركوك

2020/04/29 | 09:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل فجر اليوم الاربعاء جثمان مغترب كوردي في السويد إلى مطار اربيل ليوارى الثرى في مسقط رأسه في محافظة كركوك بناء على وصيته بعد أن توفي بفيروس كورونا.وقال مصدر مطلع لشفق نيوز، إن الجثمان وصل إلى كركوك عبر مطار أربيل الدولي وهو لشخص كوردي توفي في السويد بفيروس كورونا، وهي اول حالة وفاة بفيروس كورونا تعود الى عموم العراق.وأضاف أن الشخض المتوفى يدعى أحمد عبد الله توفيق من مواليد ١٩٦١، يقيم في السويد منذ عام ١٩٩٨ ويمتلك جنسيتها، ولديه ٤ أولاد و٥ بنات يعيشون في السويد.وأشار المصدر إلى أنه كان قد أوصى أسرته بدفنه في مسقط رأسه عند وفاته في قرية باوه بمحافظة كركوك.وأردف أنه جرى نقل الجثمان من السويد إلى أربيل ثم كركوك بعد موافقة وزارة داخلية إقليم كوردستان.

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