الكاظمي يرسل المنهاج الحكومي الى البرلمان لتموعد جلسة منح الثقة للحكومة

2020/04/29 | 09:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ارسل منهاجه الى البرلمان لتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الكاظمي، انهى مفاوضاته الماراثونية مع الكتل السياسية واكمل اغلب الوزارات في كابينته الوزارية بعد ان أعاد تسميتها اكثر من مرة”.وأوضح أن “الكاظمي أرسل المنهاج […]

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