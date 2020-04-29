توقعات بانفراج اقتصادي في سوريا بالنصف الثاني من شهر رمضان

2020/04/29 | 09:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول البعض ربط التأثيرات المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» المستجد، على الاقتصاد السوري، بما حصل مع اقتصاديات الدول الأخرى، وهذا خطأ، برأي الباحث الاقتصادي، إيهاب اسمندر، لأن الاقتصاد السوري بحالة مختلفة كلياً خلال الفترة الحالية.ورأى أنه في حال أعلنت الحكومة السيطرة على الجائحة، واستعادة النشاط الاقتصادي، فإن التأثير السلبي سيكون محدوداً، وقد يتوقع انفراجاً مهماً على […]

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